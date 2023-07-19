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Шахтар оголосив про перехід Педріньйо

Шахтар підписав бразильського захисника
Сьогодні 20:25 426 0
Шахтар оголосив про перехід Педріньйо
#Педріньйо, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - shakhtar.com.

21-річний лівий захисник Педріньйо Азеведо став гравцем Шахтаря.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу. 

Гравець підписав контракт до 30 червня 2028 року. Інші деталі угоди не розголошуються.

Новачок гірників – вихованець бразильської Віторії, за головну команду дебютував у сезоні-2020 і відіграв 35 матчів. У вересні 2021-го перейшов до Атлетіко Паранаенсе, у складі якого за 2 неповні роки провів 69 матчів (зробив 2 асисти).

У сезоні-2023 Педрінью був футболістом основного складу Атлетіко Паранаенсе, узявши участь у 22 зустрічах команди в усіх турнірах (3 гри в Кубку Лібертадорес, 4 – у чемпіонаті Бразилії, 2 – у Кубку Бразилії, 13 – у чемпіонаті Паранаенсе). Чемпіон ліги Паранаенсе – 2023.

Раніше Шахтар передумав призначати Гая асистентом ван Леувена.

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