Головне
Мінспорту опублікувало заяву щодо участі українців у міжнародних змаганнях
Сьогодні 19:41 222
Хет-трик Безуса приніс Омонії перемогу над Габалою в кваліфікації Ліги конференцій
Сьогодні 20:59 101
Нива Тернопіль здолала Буковину: Результати матчів 1 туру Першої ліги
Сьогодні 18:57 391
Беленюк: Існувала домовленість між Харлан та керівництвом FIE
Сьогодні 17:17 1322 1
Сілва прийняв рішення завершити кар'єру
Сьогодні 17:00 342
Матчі 12 клубів УПЛ трансюватимуться на Setanta Sports
Сьогодні 16:09 559
Харлан ризикує отримати тривалу дискваліфікацію
Сьогодні 15:22 889
Збірна Австралії програла Нігерії: результати матчів жіночого ЧС-2023
Сьогодні 15:13 783
Харлан отримала дискваліфікацію на чемпіонаті світу у Мілані
Сьогодні 14:47 1052 2
Харлан відмовилась тиснути руку росіянці після перемоги над нею, ризикувавши бути дискваліфікованою з ЧС - ВІДЕО
Сьогодні 13:15 1124 1
Прямі трансляції

Ворскла - Діла: стартові склади команд на матч Ліги конференцій

Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд
Сьогодні 20:10 211 0
Ворскла - Діла: стартові склади команд на матч Ліги конференцій
#Діла, #Ворскла Полтава

Джерело - Чемпіон.

Полтавська Ворскла зіграє з грузинською Ділою у першому матчі другого раунду кваліфікації Ліги конференцій сезону 2023/24 років.

Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд:

Ворскла: Ісенко, Крупський, Сантана, Чеснаков, Пердута, Юрченко, Павлюк, Кане, Феліпе Родрігес, Челядін, Степанюк

Запасні: Домолега, Єрмолов, Рамірес, Скляр, Кулаковський, Нестеренко, Ізотов, Тузенко, Черниш, Хрипчук, Оденцов

  Ворскла - Діла - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги конференцій

Діла: Кучеренко, Вандерсон, Тевзадзе, Дзоценідзе, Читейшвілі, Парулава, Сантос, Жан Віктор, Гейл, Гоміс, Ковталюк

Запасні: Чикашуа, Гапріндашвілі, Андронікашвілі, Ассамоа, Сардалішвілі, Кухіанідзе, Мзвакалі, Ету

Матч відбудеться на Міському стадіоні в Тихах (Польща). Початок о 20:30 за київським часом.

Нагадаємо, Ворскла орендувала бразильського захисника.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Реал з Луніним переграв Манчестер Юнайтед Реал з Луніним переграв Манчестер Юнайтед 6738
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар матчів Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар матчів 4764
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів 14135
Арум: У мене є три найкращі панчери в боксі Арум: У мене є три найкращі панчери в боксі 3616
Лунін засмутив Рашфорда та компанію: відео блискучих сейвів українця в матчі Реал – МЮ Лунін засмутив Рашфорда та компанію: відео блискучих сейвів українця в матчі Реал – МЮ 2491
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів 2910
Рекомендуємо
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 10608 2
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 20167
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 128916
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 77718
Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом 21828
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 34951 4