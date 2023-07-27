Ворскла - Діла: стартові склади команд на матч Ліги конференцій

Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд

Джерело - Чемпіон.

Полтавська Ворскла зіграє з грузинською Ділою у першому матчі другого раунду кваліфікації Ліги конференцій сезону 2023/24 років.

Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд:

Ворскла: Ісенко, Крупський, Сантана, Чеснаков, Пердута, Юрченко, Павлюк, Кане, Феліпе Родрігес, Челядін, Степанюк

Запасні: Домолега, Єрмолов, Рамірес, Скляр, Кулаковський, Нестеренко, Ізотов, Тузенко, Черниш, Хрипчук, Оденцов

Ворскла - Діла - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги конференцій

Діла: Кучеренко, Вандерсон, Тевзадзе, Дзоценідзе, Читейшвілі, Парулава, Сантос, Жан Віктор, Гейл, Гоміс, Ковталюк

Запасні: Чикашуа, Гапріндашвілі, Андронікашвілі, Ассамоа, Сардалішвілі, Кухіанідзе, Мзвакалі, Ету

Матч відбудеться на Міському стадіоні в Тихах (Польща). Початок о 20:30 за київським часом.

Нагадаємо, Ворскла орендувала бразильського захисника.

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