Інтер Маямі придбав ще один слот на легіонера

Луїс Суарес може перейти в Інтер Маямі

Інтер Маямі оголосив про придбання ще одного слота, який дозволяє реєструвати гравців з-за кордону.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Слот був викуплений за 150 тисяч доларів у іншої команди МЛС - Сан-Хосе Ерткуейкс.

За інформацією ESPN, додатковий слот може бути використаний для підписання Луїса Суареса, колишнього партнера по Барселоні трьох інших новачків Інтер Маямі - Ліонеля Мессі, Серджі Бускетса та Жорді Альби. Зараз 36-річний уругваєць перебуває на контракті з Греміо.

Останній легіонер Інтер Маямі має бути зареєстрований до 2 серпня, коли закривається трансферне вікно МЛС.

Раніше Мессі забив переможний супергол зі штрафного в дебютному матчі за Інтер і тепло відсвяткував із Кривцовим.