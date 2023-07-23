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Марсель домовився з Вотфордом про трансфер вінгера Сарра

Контракт буде розрахований до 2028 року
Сьогодні 20:01 193 0
Марсель домовився з Вотфордом про трансфер вінгера Сарра
#Вотфорд, #Марсель, #Сарр

Джерело - Чемпіон.

Марсель досяг домовленості з Вотфордом про перехід вінгера Ісмаїла Сарра.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Клуби на цей момент погодили трансфер. Сам гравець також прийняв рішення про перехід.

Контракт буде розрахований до 2028 року.

Нагадаємо, Обамеянг — гравець Марселя.

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