Марсель досяг домовленості з Вотфордом про перехід вінгера Ісмаїла Сарра.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Клуби на цей момент погодили трансфер. Сам гравець також прийняв рішення про перехід.

Контракт буде розрахований до 2028 року.

Ismaila Sarr to Olympique Marseille — here we go! Verbal agreement in place with Watford after contacts revealed yesterday 🔵✨



Sarr has immediately accepted OM as destination. Contract agreed until June 2028.



OM, waiting for final green light to book medical tests in 24/48h. pic.twitter.com/n2bkuxssOp