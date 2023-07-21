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Обамеянг — гравець Марселя

П'єр-Емерік Обамеянг став гравцем Марселя
Сьогодні 20:37 132 0
Обамеянг — гравець Марселя
#Марсель, #П'єр-Емерік Обамеянг, #Футбольні трансфери, #Челсі

Джерело - om.fr.

Нападник Челсі П'єр-Емерік Обамеянг перейшов у Марсель.

Про це повідомляє пресслужба французького клубу. 

Деталі угоди не розголошуються.

За даними журналіста Фабріціо Романо, лондонський клуб відпустив гравця безплатно, а контракт розрахований до 2026 року.

У минулому сезоні П'єр-Емерік Обамеянг провів за Челсі всього 21 поєдинок у всіх турнірах (960 хвилин), у яких він забив три голи та віддав один асист.

Раніше габонський 34-річний футболіст вже виступав в Лізі 1 у складі Діжона, Лілля, Монако та Сент-Етьєна.

Нагадаємо, Паєт покинув Марсель.

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