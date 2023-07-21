П'єр-Емерік Обамеянг став гравцем Марселя

Нападник Челсі П'єр-Емерік Обамеянг перейшов у Марсель.

Про це повідомляє пресслужба французького клубу.

Деталі угоди не розголошуються.

За даними журналіста Фабріціо Романо, лондонський клуб відпустив гравця безплатно, а контракт розрахований до 2026 року.

У минулому сезоні П'єр-Емерік Обамеянг провів за Челсі всього 21 поєдинок у всіх турнірах (960 хвилин), у яких він забив три голи та віддав один асист.

Раніше габонський 34-річний футболіст вже виступав в Лізі 1 у складі Діжона, Лілля, Монако та Сент-Етьєна.

Нагадаємо, Паєт покинув Марсель.