Форвард Динамо перейде у колумбійський клуб

Ерік Рамірес змінить клуб

Джерело - Чемпіон.

Колумбійський клуб Атлетіко Насьональ орендує нападника Динамо Еріка Раміреса.

Про це повідомляє журналіст Піпе Сієрра.

Форвард перебереться в нову команду на правах оренди на сезон із правом викупу. У разі повноцінного переходу Атлетіко отримає 75% прав на гравця, решта 25% залишаться у Динамо.

Нагадаємо, 24-річний венесуелець перейшов до табору киян 2021 року з Дунайської Стреди. За український клуб встиг зіграти всього 20 матчів, забивши 4 голи і віддавши 1 асист. Також захищав кольори хіхонського Спортинга і братиславського Слована на правах оренди.

Навесні 24-річний гравець провів 13 матчів в УПЛ, відзначившись 3 голами.

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