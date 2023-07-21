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Майбутнє Вокера у Манчестер Сіті залишається невизначеним

На англійця претендує Баварія та Ювентус
Сьогодні 12:18 208 0
Майбутнє Вокера у Манчестер Сіті залишається невизначеним
Фото: Getty Images
#Манчестер Сіті, #Кайл Вокер

Джерело - Чемпіон.

Ситуація з майбутнім Кайла Вокера у Манчестер Сіті залишається невизначеною.

Про це повідомляє Джеймс Дакер.

Окрім Баварії 33-річним англійцем також цікавиться Ювентус, але "містяни" прагнуть утримати гравця.

Повідомлялося, що Вокер проведе зустріч з Гвардіолою перед можливим переходом у Баварію.

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