Майбутнє Вокера у Манчестер Сіті залишається невизначеним

Ситуація з майбутнім Кайла Вокера у Манчестер Сіті залишається невизначеною.

Про це повідомляє Джеймс Дакер.

Окрім Баварії 33-річним англійцем також цікавиться Ювентус, але "містяни" прагнуть утримати гравця.

Kyle Walker situation still undecided I’m told amid Bayern desire to sign him. Juve have an interest to. City eager to keep him. Obviously he’s on the flight to Japan with the rest of the City squad #mcfc