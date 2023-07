Вокер проведе зустріч з Гвардіолою перед можливим переходом у Баварію

Захисник Манчестер Сіті Кайл Вокер наступного тижня проведе зустріч з тренером команди Жузепом Гвардіолою.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Ця розмова стане вирішальною для англійського захисника перед ухваленням рішення щодо переходу в Баварію.

Вокер спочатку погодився на перехід у мюнхенський клуб, але зараз хоче уточнити деталі, тим паче клуби ще не досягли згоди щодо суми трансферу.

Kyle Walker will speak to Pep Guardiola next week as Man City will get back to work. The conversation will be crucial before final decision. 🔵 #MCFC



Walker gave initial green light to Bayern, there are still details to be clarified; also, no agreement between clubs yet. pic.twitter.com/gLCo0wFlAw