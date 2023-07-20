Джерело - Чемпіон.
Манчестер Сіті шукає заміну Ріяду Марезу, який незабаром покине клуб.
Про це повідомляє журналіст Санті Ауна
Пріоритетним варіантом є Рафінья Діас з Барселони.
Каталонці готові вислухати пропозиції від Сіті щодо 26-річного бразильця.
Між спортивними директорами клубів, Деку та Чики Бегірістайном, вже відбувся перший контакт.
🚨EXCL : 🔵🔴🇧🇷 #Liga |— Santi Aouna (@Santi_J_FM) July 19, 2023
◉ Raphinha is a top target for Manchester City if Riyad Mahrez leaves the club. The interest is concrete.
◉ Txiki Begiristain and Deco have already been in contact this week.
◉ Barça will listen any offer.https://t.co/6zaB8lKIpi pic.twitter.com/JdEFGq4qS0
Повідомлялося, що Манчестер Сіті підпише лідера Лейпцига.
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