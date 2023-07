Манчестер Сіті шукає заміну Ріяду Марезу, який незабаром покине клуб.

Про це повідомляє журналіст Санті Ауна

Пріоритетним варіантом є Рафінья Діас з Барселони.

Каталонці готові вислухати пропозиції від Сіті щодо 26-річного бразильця.

Між спортивними директорами клубів, Деку та Чики Бегірістайном, вже відбувся перший контакт.

