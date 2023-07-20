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Манчестер Сіті може підписати Рафінью на заміну Марезу

Каталонці готові вислухати пропозиції від Сіті
Сьогодні 10:33 230 0
Манчестер Сіті може підписати Рафінью на заміну Марезу
Фото: AFP
#Барселона, #Манчестер Сіті, #Марез, #Рафінья

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Сіті шукає заміну Ріяду Марезу, який незабаром покине клуб.

Про це повідомляє журналіст Санті Ауна

Пріоритетним варіантом є Рафінья Діас з Барселони.

Каталонці готові вислухати пропозиції від Сіті щодо 26-річного бразильця.

Між спортивними директорами клубів, Деку та Чики Бегірістайном, вже відбувся перший контакт.

Повідомлялося, що Манчестер Сіті підпише лідера Лейпцига.

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