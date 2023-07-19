Манчестер Сіті підпише лідера Лейпцига

Йошко Гвардіол стане гравцем Манчестер Сіті

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Сіті домовився з Лейпцигом щодо переходу Йошко Гвардіола.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Сума трансферу не повідомляється, але раніше була інформація, що німецький клуб хотів за хорвата близько 100 млн фунтів.

Сам футболіст домовився про умови контракту з "містянами" ще місяць тому. Угоду буде підписано на 5 років із можливістю продовження ще на сезон.

У сезоні-2022/23 хорватський захисник провів 30 матчів у чемпіонаті Німеччини та забив один гол.

Нагадаємо, ПСЖ запропонував Манчестер Сіті грандіозний обмін.