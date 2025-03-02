Рома планує зберегти Раньєрі на наступний сезон

Власник Роми Ден Фрідкін хоче зберегти головного тренера клубу Клаудіо Раньєрі на наступний сезон.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Наразі керівництво клубу працює над тим, щоб переконати наставника продовжити контракт на сезон-2025/26.

Нагадаємо, Раньєрі очолив Рому 14 листопада 2024 року. Тоді планувалось, що 73-річний італійський фахівець покине свою посаду наприкінці сезону та працюватиме у клубному керівництві.

Напередодні Клаудіо визнали найкращим тренером місяця в Серії А.

Раніше повідомлялося, що саме Раньєрі займається пошуками наступного головного тренера для Роми. Він уже контактував із Джан П’єро Гасперіні.