Попри думку клубів: федерація футболу Норвегії продовжить використовувати відеоповтори

Федерація футболу Норвегії ухвалила рішення не відмовлятись від системи відеоасистента рефері попри думку більшості клубів.

Про це повідомляє ESPN.

Нагадаємо, у січні клуби проголосували за відмову від використання ВАР через суперечливі рішення арбітрів та дуже довгий час переглядання повторів.

Втім, федерація таке рішення не підтримала та проголосувала проти такої міри. Окрім того, у ФФН заявили, що відмова від системи може спровокувати б масові протести в інших країнах.

Раніше повідомлялось, що ФА внесе деякі зміни у роботу системи на матчах Кубка ліги.

Окрім того, міжнародна рада футболу ухвалила нове правило для воротарів.