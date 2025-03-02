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Це мав бути нокдаун, – Роуч прокоментував нічию з Джервонтою

Володимир Максименко — 2 березня 2025, 12:43
Це мав бути нокдаун, – Роуч прокоментував нічию з Джервонтою
Ламонт Роуч – Джервонта Девіс
Getty images

Ламонт Роуч підбив підсумки поєдинку з Джервонтою Девісом, в якому судді не виявили переможця.

Слова боксера наводить Bad Left Hook.

"Можливо, він не збрехав, коли сказав, що йому потрапив у очі засіб для укладки волосся, але якщо ти добровільно стаєш на коліно, це має бути нокдауном. Я вийшов і показав, на що здатний.

Звісно, я розчарований рішенням, я вважав, що виграв цей поєдинок. Але це був бій двох добрих бійців, які продемонстрували свої навички.

Впевнений, що переміг, але ми можемо повторити це протистояння. Джервонта – чудовий боєць. Для мене це перемога, але нас це не влаштовує. Ми хочемо справжню перемогу", – розповів Роуч.

Зазначимо, 30-річний Девіс востаннє виходив на ринг 15 червня, коли нокаутував у восьмому раунді земляка Френка Мартіна. 29-річний Роуч останній бій провів також у червні 2024 року – переміг ірландця Фергала Маккрорі технічним нокаутом у восьмому раунді.

На сайті "Чемпіон" є відеоогляд бою між Джервонтою Девісом та Ламонтом Роучем.

Раніше американський промоутер Лу Ді Белла прокоментував підсумки двобою між співвітчизниками.

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