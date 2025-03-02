Це мав бути нокдаун, – Роуч прокоментував нічию з Джервонтою

Ламонт Роуч підбив підсумки поєдинку з Джервонтою Девісом, в якому судді не виявили переможця.

Слова боксера наводить Bad Left Hook.

"Можливо, він не збрехав, коли сказав, що йому потрапив у очі засіб для укладки волосся, але якщо ти добровільно стаєш на коліно, це має бути нокдауном. Я вийшов і показав, на що здатний.



Звісно, я розчарований рішенням, я вважав, що виграв цей поєдинок. Але це був бій двох добрих бійців, які продемонстрували свої навички.



Впевнений, що переміг, але ми можемо повторити це протистояння. Джервонта – чудовий боєць. Для мене це перемога, але нас це не влаштовує. Ми хочемо справжню перемогу", – розповів Роуч.