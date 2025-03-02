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Гірські лижі. Бріньоне обіграла Гут-Бехрамі в супергіганті

Олег Дідух — 2 березня 2025, 13:19
Гірські лижі. Бріньоне обіграла Гут-Бехрамі в супергіганті
Федеріка Бріньоне
Getty Images

Італійська гірськолижниця Федеріка Бріньоне виграла супергігант на етапі Кубку світу в норвезькому Квітф’єллі. Для неї це восьма перемога в поточному сезоні Кубку світу.

Італійка на 0,06 секунди випередила свою головну суперницю по загальному заліку, швейцарку Лару Гут-Бехрамі. Третьою стала ще одна представниця Італії, Соф’я Годжа, яка програла всього 0,09 секунди.

Переможець вчорашнього швидкісного спуску, 21-річна німкеня Емма Айхер, сьогодні зійшла з дистанції, як і відома італійка Марта Бассіно. Легендарна американка Ліндсі Вонн фінішувала 16-ю з відставанням у 1,11 секунди.

Підсумкові результати:

Наступний етап жіночого Кубку світу відбудеться 8-9 березня в шведському Оре. У програмі заплановані гігант і слалом.

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