Цей бій не буде наступним: Джервонта – про реванш із Роучем

Чемпіон світу за версією WBA в легкій вазі Джервонта Девіс (30-0-1, 28 КО) оцінив можливість реваншу з Ламонтом Роучем (25-1-2, 10 КО).

Цитує боксера Ring Magazine.

"Чи буде реванш з Роучем наступним боєм? Я не впевнений. Взагалі не впевнений, але сподіваюся, що ми зможемо його отримати. Мабуть, не цього рокую

Це точно той, який я хочу наступним. Але він не буде наступним боєм.

Хто наступний? Скоро побачите", – розповів Девіс.