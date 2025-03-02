Цей бій не буде наступним: Джервонта – про реванш із Роучем
Джервонта Девіс
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Чемпіон світу за версією WBA в легкій вазі Джервонта Девіс (30-0-1, 28 КО) оцінив можливість реваншу з Ламонтом Роучем (25-1-2, 10 КО).
Цитує боксера Ring Magazine.
"Чи буде реванш з Роучем наступним боєм? Я не впевнений. Взагалі не впевнений, але сподіваюся, що ми зможемо його отримати. Мабуть, не цього рокую
Це точно той, який я хочу наступним. Але він не буде наступним боєм.
Хто наступний? Скоро побачите", – розповів Девіс.
Нагадаємо, бій Девіс – Роуч завершився внічию. Статистику ударів можна переглянути ТУТ. Чемпіон також підготував новину з відеооглядом поєдинку.