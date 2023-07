Почеттіно - про Мудрика: Це молодий хлопець з дивовижним потенціалом

Вінгер Челсі Михайло Мудрик має дивовижний потенціал.

Про це заявив новий тренер лондонців Маурісіо Почеттіно.

Pochettino on Mudryk: "I spoke with all the players really a lot. I spoke with Mudryk while he was in Barcelona and we exchanged messages. He's a really good kid, a young boy with amazing potential. What we need to earn is trust and confidence in us." #CFC