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Почеттіно - про Мудрика: Це молодий хлопець з дивовижним потенціалом

Тренер Челсі розповів про українського вінгера
Сьогодні 08:32 450 0
Почеттіно - про Мудрика: Це молодий хлопець з дивовижним потенціалом
Фото: Getty Images
#Михайло Мудрик, #Маурісіо Почеттіно

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Челсі Михайло Мудрик має дивовижний потенціал.

Про це заявив новий тренер лондонців Маурісіо Почеттіно.

"Я дуже багато спілкувався з усіма гравцями. Я спілкувався з Мудриком, коли він був у Барселоні, ми обмінялися повідомленнями. Він справді хороша людина, молодий хлопець з дивовижним потенціалом. Нам потрібно заробити довіру та впевненість у нас", - сказав Почеттіно.

Нагадаємо, Мудрик разом з Челсі вирушив в турне до США.

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