Почеттіно - про Мудрика: Це молодий хлопець з дивовижним потенціалом

Вінгер Челсі Михайло Мудрик має дивовижний потенціал.

Про це заявив новий тренер лондонців Маурісіо Почеттіно.

"Я дуже багато спілкувався з усіма гравцями. Я спілкувався з Мудриком, коли він був у Барселоні, ми обмінялися повідомленнями. Він справді хороша людина, молодий хлопець з дивовижним потенціалом. Нам потрібно заробити довіру та впевненість у нас", - сказав Почеттіно.