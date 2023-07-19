Почеттіно - про Мудрика: Це молодий хлопець з дивовижним потенціалом

Джерело - Чемпіон.
Вінгер Челсі Михайло Мудрик має дивовижний потенціал.
Про це заявив новий тренер лондонців Маурісіо Почеттіно.
"Я дуже багато спілкувався з усіма гравцями. Я спілкувався з Мудриком, коли він був у Барселоні, ми обмінялися повідомленнями. Він справді хороша людина, молодий хлопець з дивовижним потенціалом. Нам потрібно заробити довіру та впевненість у нас", - сказав Почеттіно.
Pochettino on Mudryk: "I spoke with all the players really a lot. I spoke with Mudryk while he was in Barcelona and we exchanged messages. He's a really good kid, a young boy with amazing potential. What we need to earn is trust and confidence in us." #CFC— Nizaar Kinsella (@NizaarKinsella) July 18, 2023
Нагадаємо, Мудрик разом з Челсі вирушив в турне до США.
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