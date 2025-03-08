Людмила Кіченок вийшла у друге коло турніру в Індіан-Веллсі

Людмила Кіченок в парі з Софією Кенін переграла "нейтральну" Панову та Шибахару в першому колі парного розряду турніру в Індіан-Веллсі.

Матч тривав 1 годину 26 хвилин і завершився з рахунком 3:6, 6:1, 10:7 на користь американо-української пари.

Переможниці поєдинку виконали дві подачі навиліт та використали два брейк-пойнти з чотирьох. Окрім того, Кіченок та Кенін припустились трьох подвійних помилок, дві з яких відбулись у виграному другому сеті.

У наступному раунді на Людмилу та Софію очікує матч із переможницями протистояння Дзян/Ву – Сюй/Ян, яке відбудеться вже завтра, 9 березня.

BNP Paribas Open – WTA 1000

Індіан-Веллс, США, хард, парний розряд

Призовий фонд: $8,963,700

Перше коло, 8 березня

Софія Кенін (США)/Людмила Кіченок (Україна) – Алєксандра Панова (-)/Ена Шибахара (Японія) 3:6, 6:1, 10:7

Нагадаємо, що сьогодні також свій матч вже зіграла перша ракетка України Еліна Світоліна – українка не без проблем переграла представницю США.