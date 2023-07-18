Мудрик разом з Челсі вирушив в турне до США

Сині проведуть п'ять спарингів

Джерело - Чемпіон.

Челсі вирушив до США для участі у літньому передсезонному турі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Головний тренер Синіх Маурісіо Почеттіно включив до заявки команди 29 гравців.

Разом з Челсі до США вирушив і вінгер Михайло Мудрик. Минулого сезону українець зіграв 17 матчів за Синіх, відзначившись двома результативними передачами.

В США Челсі планує провести п’ять спарингів: Рексем (20 липня), Брайтон (23 липня), Ньюкасл (27 липня), Фулгем (30 липня) та Боруссія Дортмунд (3 серпня).

Челсі зайняв 12-те місце в АПЛ і не кваліфікувався до єврокубків. Новий сезон команда Почеттіно розпочне 13 серпня матчем проти Ліверпуля.

Раніше повідомлялося, що Челсі готовий включитися у боротьбу за Неймара.