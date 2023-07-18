Соломон: Для мене честь грати в одній команді з Кейном

Новачок Тоттенгема Манор Соломон сподівається надалі грати в одній команді з Гаррі Кейном.

Про це розповів сам футболіст.

"Кейн був дуже привітним зі мною. Ви бачите, що він – велика особистість, і всі хочуть іти за ним. Він великий футболіст, і ми сподіваємося, що гратимемо далі разом з ним.

Я дуже радий бути в одній команді з таким великим гравцем, як Гаррі Кейн. Це честь для мене. Я хочу допомогти йому і хочу вчитися у нього", – сказав Соломон.