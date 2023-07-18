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Соломон: Для мене честь грати в одній команді з Кейном

Манор Соломон прокоментував гру нападника Тоттенгема Гаррі Кейна
Сьогодні 21:15 168 0
Соломон: Для мене честь грати в одній команді з Кейном
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Тоттенгем, #Шахтар, #Манор Соломон

Джерело - tribuna.com.

Новачок Тоттенгема Манор Соломон сподівається надалі грати в одній команді з Гаррі Кейном.

Про це розповів сам футболіст.

"Кейн був дуже привітним зі мною. Ви бачите, що він – велика особистість, і всі хочуть іти за ним. Він великий футболіст, і ми сподіваємося, що гратимемо далі разом з ним.

Я дуже радий бути в одній команді з таким великим гравцем, як Гаррі Кейн. Це честь для мене. Я хочу допомогти йому і хочу вчитися у нього", – сказав Соломон.

Нагадаємо, Шахтар отримає компенсацію за перехід Соломона в Тоттенгем.

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