Клапани вже не працюють, – Даренський повідомив про необхідність операції на нозі

Український фігурист Артем Даренський має зробити операцію на нозі через тривалий варикоз, який є проблемою для нього понад 10 років.

Слова спортсмена передає Суспільне.

"У мене на нозі варикоз. Катаюся з ним уже 13 років. Але останній рік він почав досить сильно прогресувати. Ще минулого літа мені сказали, що треба термінову операцію. Але був початок сезону, тобто треба було готуватися. Вирішив, що якось дотерплю", – розповів Даренський.

Також фігурист розповів про причини, через які він вирішив саме зараз робити операцію.

"Тягнути вже просто нікуди. У мене вибиті два клапани, вони повністю не працюють. Ліва нога десь на 50% працездатна, кров погано тече. Це йде й на ліву руку, також трошки є проблеми з очима. Це все через судини. І ще проблема в тому, що судини сильно розширилися, і кожен раз, коли катаю програму, вони ще більше розширяються", – резюмував Артем.

Нагадаємо, що на початку березня Софія Голіченко та Артем Даренський виграли для України перше за останні 25 років срібло юніорського чемпіонату світу.

Втім, чемпіонат світу українська пара завершила без медалей.