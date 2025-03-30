Кривбас завдяки голу Твердохліба переграв на виїзді Ворсклу

У неділю, 30 березня, відбувся матч 22-го туру Української Прем'єр-ліги, в якому Кривбас на виїзді переміг Ворсклу.

Зустріч завершилася з рахунком 1:0. Єдиний і переможний гол на 40-й хвилині забив Єгор Твердохліб, який головою красиво переправив м'яч у ворота Ісенка після закидання від Микитишина.

Після цієї перемоги в активі підопічних Юрія Вернидуба стало 35 очок, що дало їм змогу закріпитися на 5-й сходинці турнірної таблиці. Ворскла із 21-м балом залишилася на 12-му місці.

Чемпіонат України з футболу – УПЛ

22 тур, 30 березня

Ворскла – Кривбас 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 40 Твердохліб

Ворскла: Ісенко – Пердута, Бацула (Павлюк, 46), Хрипчук, Крупський – Челядін (Ієде, 65), Малиш (Островський, 79), Скляр (Авдилі, 52) – Мʼякушко (Ндукве, 46), Салабай, Кане

Кривбас: Кліщук – Дібанго, Романчук, Конате, Понєдєльнік – Хомченовський, Ікенна, Микитишин (Соса, 66) – Задерака, Твердохліб, Кузик (Бандейра, 90)

Попередження: 51 – Скляр, 56 – Малиш, 58 – Твердохліб, 90+3 – Ісенко

У наступному турі полтавський клуб 5 квітня зіграє проти Зорі. Початок о 13:00. Водночас Кривбас наступного дня, у цей же час, завітає в гості до Олександрії.

Нагадаємо, у суботу, 29 березня, в межах 22 туру Української Прем'єр-ліги відбулося три матчі. Так, Динамо перемогло Рух, Шахтар здолав Оболонь, а Олександрія була сильніше за Лівий Берег.