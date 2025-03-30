Автор переможного м'яча у ворота Ворскли не допоможе Кривбасу в наступному матчі УПЛ

Півзахисник Кривбаса Єгор Твердохліб не допоможе команді в наступному матчі проти Олександрії, що відбудеться в межах 23 туру Української Прем'єр-ліги.

Футболіст криворізького клубу не зіграє через перебір жовтих карток. Четвертий "гірчичник" він отримав в зустрічі проти Ворскли, в якій також відзначився єдиним і переможним голом.

У поточному сезоні на рахунку Твердохліба 9 голів та два асисти за криворізький клуб.

Після цієї перемоги в активі підопічних Юрія Вернидуба стало 35 очок, що дало їм змогу закріпитися на 5-й сходинці турнірної таблиці. Ворскла із 21-м балом залишилася на 12-му місці.