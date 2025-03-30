Брентфорд Ярмолюка продовжив контракт з капітаном команди

Центральний півзахисник та капітан Брентфорда Крістіан Ньоргор продовжив контракт з командою.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Нова угода розрахована на 2 роки та діятиме до літа 2027 року. Фінансові деталі не розголошуються.

31-річний данець виступає за Брентфорд з 2019 року. За цей час він провів 187 матчів, забив 12 голів та віддав 16 асистів.

Як відомо, у складі команди також виступає український півзахисник Єгор Ярмолюк.

У поточному розіграші Прем’єр-ліги Єгор провів 22 зустрічі та заробив 3 попередження. Також він з’являвся в одному поєдинку Кубку Англії та тричі зіграв у Кубку ліги. Сумарно в його активі 57 матчів в усіх турнірах у першій команді Брентфорда.

Напередодні він дебютував за збірну України в матчі плейоф Ліги націй проти Бельгії.