Онофрійчук втретє поспіль виграла багатоборство на етапах Гран-прі

Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук стала переможницею багатоборства Гран-прі, який проходить у французькому Тьє.

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

Із результатом 115,251 бала 16-річна українка здобула золоту медаль змагання. У четвірці кращих також знайшлися місця ще двом українкам: Поліна Каріка стала бронзовою призеркою (107,301 бала), а Анастасія Ікан посіла четверте місце (106,418 бала).

Україньских спортсменок розділила лише італійка Тара Драгаш, яка отримала за свій виступ 108,252 бала та, як підсумок, срібну медаль.

Варто зазначити, що для Онофрійчук це вже третя поспіль перемога у багатоборстві на етапах Гран-прі. Раніше Таїсія виграла "золото" в Тарту (Естонія) та Марбельї (Іспанія).

Але й на цьому українки не завершили свої виступи на етапі в Тьє. Завтра, 30 березня, Онофрійчук змагатиметься за нагороди в усіх фіналах, до яких вона кваліфікувалася із найкращим результатом. Поліна Каріка виступить у фіналах із м'ячем та булавами, у той час, як Анастасія Ікан спробує перемогти у фіналіх з обручем та стрічкою.

Нагадаємо, що сьогодні, 30 березня, відбулися перші матчі фінальних серій плейоф Суперліги України з волейболу.