Провокація на фіналі в Маямі: вболівальники розмахували забороненим прапором Білорусі

Фінальна гра турніру серії WTA 1000 Miami Open між американкою Джессікою Пегулою та білорускою Аріною Сабалєнкою не обійшлася без провокацій з боку вболівальників представниці країни-агресорки.

Про це повідомляє портал Великий теніс України.

Під час трансляції поєдинку на VIP-секторах камери зафіксували прапори Білорусі – символіку, яку офіційно заборонено до демонстрації на турнірах WTA з 2022 року.

При цьому вболівальники протягом першої половини стартового сету демонстративно розмахували прапорами на камеру, перебуваючи за спиною Пегули.

Прапори Білорусі на матчі фінальному матчі в Маямі btu.org.ua

Через деякий час сек'юріті все ж підійшли до цих уболівальників, провели розмову та конфіскували прапори.

Нагадаємо, що у вирішальному матчі турніру в Маямі Сабалєнка обыграла Пегулу з рахунком 7:5, 6:2.