Провокація на фіналі в Маямі: вболівальники розмахували забороненим прапором Білорусі
Аріна Сабалєнка
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Фінальна гра турніру серії WTA 1000 Miami Open між американкою Джессікою Пегулою та білорускою Аріною Сабалєнкою не обійшлася без провокацій з боку вболівальників представниці країни-агресорки.
Про це повідомляє портал Великий теніс України.
Під час трансляції поєдинку на VIP-секторах камери зафіксували прапори Білорусі – символіку, яку офіційно заборонено до демонстрації на турнірах WTA з 2022 року.
При цьому вболівальники протягом першої половини стартового сету демонстративно розмахували прапорами на камеру, перебуваючи за спиною Пегули.
Через деякий час сек'юріті все ж підійшли до цих уболівальників, провели розмову та конфіскували прапори.
Нагадаємо, що у вирішальному матчі турніру в Маямі Сабалєнка обыграла Пегулу з рахунком 7:5, 6:2.