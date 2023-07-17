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Манчестер Юнайтед відмовився відпускати Магвайра у Вест Гем

Манчестер Юнайтед відхилив пропозицію оренди захисника
Вчора 23:52 226 0
Манчестер Юнайтед відмовився відпускати Магвайра у Вест Гем
Фото - gettyimages
#Вест Гем, #Гаррі Магвайр, #Манчестер Юнайтед, #Футбольні трансфери

Джерело - tribuna.com.

Манчестер Юнайтед відмовився відпускати захисника Гаррі Магвайра в оренду у Вест Гем.

Про це повідомляє The Guardian.

Керівництво "молотобійців" вважає варіант з підписанням повноцінного контракту занадто дорогим, тому з їхнього боку розглядалася лише можливість оренди з опцією викупу.

МЮ планує збільшити свій літній трансферний бюджет за рахунок продажу деяких гравців, тому в клубі готові розглянути інші пропозиції щодо Магвайра.

Раніше Магвайр прийняв рішення покинути Манчестер Юнайтед.

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