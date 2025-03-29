Динамо обіграло Рух, чим зберегло перевагу над опонентами в чемпіонській гонці

У суботу, 29 березня, в межах 22 туру Української Прем'єр-ліги відбувся матч, в якому Динамо перемогло Рух з рахунком 2:0.

Всі свої справи команда Олександра Шовковського зробила ще по ходу першого тайму, коли були забиті всі голи цього протистояння.

На 11-й хвилині Віталій Буяльський вивів Владислава Ваната на "побачення" із голкіпером, у якому форвард киян переграв візаві та вивів свою команду вперед.

А на 30-й хвилині відбулася затяжна атака "біло-синіх", наприкінці якої Андрій Ярмоленко зробив навіс на дальню штангу, а Буяльський у падінні завдав удару. І хоча Дмитро Ледвій відбив його, м'яч встиг перетнути лінію воріт – суддя показав на центр поля.

Господарі поля нічого не змогли зробити з більш сильним суперником, тож арбітр зафіксував перемогу Динамо, яке завдало Руху п'ятої поразки в останніх шести матчах чемпіонату.

Чемпіонат України з футболу – УПЛ

22 тур, 29 березня

Рух – Динамо 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 – 11 Ванат, 0:2 – 30 Буяльський.

Рух: Ледвій – Слюбик, Дідик, Холод (77 Алмазбеков) – Кітела, Притула (56 Фернандо), Підгурський (77 Тлумак), Пастух, Роман (86 Калинець) – Климчук, Карабін (56 Рябов).

Динамо: Нещерет – Караваєв, Попов, Михавко, Дубінчак – Михайленко, Шапаренко (69 Рубчинський) – Ярмоленко (75 Волошин), Буяльський (69 Піхальонок), Ванат (69 Герреро), Кабаєв.

Попередження: Підгурський – Кабаєв.

Динамо відновило перевагу в чотири очки над Олександрією, яка у свою чергу здолала Лівий берег та продовжила гонитву за лідером УПЛ. Також не відстає Шахтар, який переміг Оболонь.

Рух продовжує посідати дев'яте місце таблиці чемпіонату України, маючи в активі 26 очок.