Божевільний дальній удар: Смоляков відзначився дебютним голом за Лос-Анджелес
ФК Лос-Анджелес
Український захисник Артем Смоляков відзначився дебютним голом у складі Лос-Анджелеса.
Футболіст божевільним дальнім ударом забив перший гол своєї команди, скоротивши відставання в рахунку.
На жаль, влучного удару Смолякова не вистачило для камбеку – його команда програла Сан-Дієго 2:3.
Відео голу Смолякова:
Нагадаємо, захисник приєднався до клубу МЛС взимку цього року за 2 мільйони євро. Це був п'ятий матч для Артема у складі Лос-Анджелеса.
Раніше повідомлялось, що ексгравець Портленда отримав компенсацію у понад 20 мільйонів євро через лікарську помилку.