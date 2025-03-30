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Божевільний дальній удар: Смоляков відзначився дебютним голом за Лос-Анджелес

Володимир Максименко — 30 березня 2025, 08:02
Божевільний дальній удар: Смоляков відзначився дебютним голом за Лос-Анджелес
ФК Лос-Анджелес

Український захисник Артем Смоляков відзначився дебютним голом у складі Лос-Анджелеса.

Футболіст божевільним дальнім ударом забив перший гол своєї команди, скоротивши відставання в рахунку.

На жаль, влучного удару Смолякова не вистачило для камбеку – його команда програла Сан-Дієго 2:3.

Відео голу Смолякова:

Нагадаємо, захисник приєднався до клубу МЛС взимку цього року за 2 мільйони євро. Це був п'ятий матч для Артема у складі Лос-Анджелеса.

Раніше повідомлялось, що ексгравець Портленда отримав компенсацію у понад 20 мільйонів євро через лікарську помилку.

Лос-Анджелес МЛС Артем Смоляков

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