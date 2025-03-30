Божевільний дальній удар: Смоляков відзначився дебютним голом за Лос-Анджелес

Український захисник Артем Смоляков відзначився дебютним голом у складі Лос-Анджелеса.

Футболіст божевільним дальнім ударом забив перший гол своєї команди, скоротивши відставання в рахунку.

На жаль, влучного удару Смолякова не вистачило для камбеку – його команда програла Сан-Дієго 2:3.

Відео голу Смолякова:

What a strike from the left foot of Artem Smoliakov 🚀 https://t.co/jYOMPf17ts pic.twitter.com/pHMxxHZozA — LAFC (@LAFC) March 30, 2025

Нагадаємо, захисник приєднався до клубу МЛС взимку цього року за 2 мільйони євро. Це був п'ятий матч для Артема у складі Лос-Анджелеса.

Раніше повідомлялось, що ексгравець Портленда отримав компенсацію у понад 20 мільйонів євро через лікарську помилку.