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Крупський розповів, чому зірвався його перехід в Динамо

Олексій Мурзак — 30 березня 2025, 14:42
Крупський розповів, чому зірвався його перехід в Динамо
Ілля Крупський
УАФ

Правий захисник Ворскли Ілля Крупський, який з наступного сезону виступатиме за Металіст 1925, міг опинитися в Динамо.

У коментарі YouTube-каналу Динамівець футболіст розповів, чому можливий трансфер зірвався.

"Набирає мій агент і каже: "Ти хочеш в Динамо?" Ну в мене спочатку ступор, я не знав, що говорити, але про це ніхто не знає, напевно. Я це нікому також і не говорив. Так, я сказав що так, я хочу в Динамо, але там залишалось два дні до закриття трансферного вікна, і так вийшло що не встигли.

Вірніше, Ігор Михайлович Суркіс був не в країні, тому це було важко здійснити. Там залишались лічені години і цей трансфер не відбувся", – сказав захисник.

У поточному сезоні Крупський зіграв за Ворсклу в 19 матчах, записавши в актив 2 гольові передачі. Також повідомлялося, що захисником цікавився Шахтар.

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