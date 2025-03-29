Україна перемогою над Сербією кваліфікувалася на юнацьке Євро-2025

У суботу, 29 березня, відбувся третій матч основного раунду відбору на юнацький чемпіонат Європи 2025 року з футзалу, в якому Україна обіграла Сербію з рахунком 1:0.

До цього протистояння команди підходили з рівною кількістю очок (по 6), а тому перемога в поєдинку приносила не тільки три бали, а ще й путівку на континентальну першість.

І, на щастя, матч виграли саме "синьо-жовті". На 15-й хвилині єдиний гол зустрічі забив Ілля Приходько. За рахунок цього успіху команда Ігоря Москвичова кваліфікувалася на Євро-2025.

Чемпіонат Європи-2025 з футзалу – кваліфікація

Основний раунд, третій тур, 29 березня

Сербія – Україна 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 15 Приходько.

Юнацька збірна України зі 100%-им результатом посіла перше місце своєї групи. Раніше українці здобули розгромні перемоги над Чорногорією (9:2) та Нідерландами (6:2).

Завдяки цьому результату Україна виступить на юнацькому чемпіонаті Європи 2025 року, який проходитиме у Молдові з 28 вересня по 5 жовтня.

Нагадаємо, що сьогодні, 29 березня, пройшли два матчі 20 туру української Екстра-ліги з футзалу.