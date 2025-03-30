Забив гол та приніс перемогу: Довбик дізнався оцінку за матч проти Лечче

Український форвард Роми Артем Довбик став одним з найкращих гравців у матчі проти Лечче в межах 30-го туру італійської Серії А.

Статичний портал SofaScore виставив нападнику "вовків" 7,4 бали. Нагадаємо, Артем відзначився голом та приніс перемогу своїй команді.

У поточному сезоні Довбик забив 15 голів та віддав 4 асиста в 38 матчах за Рому.

Зазначимо, що напередодні журналіст Il Romanista і Radio Romanista Сімоне Вальдаркі оцінив можливість обміну українського форварда збірної України на півзахисника Інтера Давіде Фраттезі, зазначивши, що це було б прийнятним рішенням для міланського клубу.

Також римський клуб вже підшукав потенційного дублера для Артема.