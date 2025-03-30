Рогліч виграв Тур Каталонії-2025

Словенський велогонщик команди Red Bull Bora Прімож Рогліч став переможцем престижної іспанської багатоденки Світового туру Тур Каталонії.

В рамках заключного, сьомого етапу, гонщики проїхали 89 км дистанції зі стартом і фінішем у Барселоні з шестиразовим доланням підйому Монжуїк (2,5 км з середнім градієнтом у 4,4%).

Маршрут 7 етапу Туру Каталонії-2025 Procyclingstats.com

Рогліч виграв етап завдяки сольній атаці більш ніж за 20 км до фінішу. Цей успіх дозволив словенцеві перехопити лідерство в загальному заліку в іспанського гонщика UAE Emirates Хуана Аюсо та вдруге в кар’єрі виграти Тур Каталонії. Раніше він вигравав цю гонку в 2023 році.

Третім у загальному заліку став ще один іспанець, Енрік Мас із Movistar.

Результати сьомого етапу:

Загальний залік:

Вчора шостий етап виграв Квінн Сіммонс.