Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Велоспорт

Рогліч виграв Тур Каталонії-2025

Олег Дідух — 30 березня 2025, 14:37
Рогліч виграв Тур Каталонії-2025
Прімож Рогліч
x.com/VoltaCatalunya

Словенський велогонщик команди Red Bull Bora Прімож Рогліч став переможцем престижної іспанської багатоденки Світового туру Тур Каталонії.

В рамках заключного, сьомого етапу, гонщики проїхали 89 км дистанції зі стартом і фінішем у Барселоні з шестиразовим доланням підйому Монжуїк (2,5 км з середнім градієнтом у 4,4%).

Маршрут 7 етапу Туру Каталонії-2025
Маршрут 7 етапу Туру Каталонії-2025
Procyclingstats.com

Рогліч виграв етап завдяки сольній атаці більш ніж за 20 км до фінішу. Цей успіх дозволив словенцеві перехопити лідерство в загальному заліку в іспанського гонщика UAE Emirates Хуана Аюсо та вдруге в кар’єрі виграти Тур Каталонії. Раніше він вигравав цю гонку в 2023 році.

Третім у загальному заліку став ще один іспанець, Енрік Мас із Movistar.

Результати сьомого етапу:

Загальний залік:

Вчора шостий етап виграв Квінн Сіммонс.

Примож Рогліч Хуан Аюсо Тур Каталонії

Тур Каталонії

Тур Каталонії. Сіммонс виграв шостий етап
Тур Каталонії. Бреннан здобув другу перемогу
Тур Каталонії. Рогліч взяв реванш у Аюсо
Тур Каталонії. Аюсо обіграв Рогліча в горах
Тур Каталонії. Вернон виграв другий етап

Останні новини