Лавриненко: Сподіваюся, що питання з переходом бразильців у Верес вирішиться цього тижня

Найближчим часом рівненський Верес підпише двох легіонерів із Бразилії.

Про це сказав головний тренер команди Сергій Лавриненко.

“Вирішили відмовитися від послуг Олега Синиці, який був у нас на перегляді. Кілька днів тому приїхав з Буковини Василь Гакман. У нас є домовленість з керівництвом чернівецького клубу, що по ньому визначимося після спарингу з Кривбасом, який відбудеться в Ужгороді 19 липня.

Що ж до бразильських легіонерів, то обидва грали з Карпатами, одному навіть вдалося зрівняти рахунок. Сподіваюся, що питання з їхнім переходом вирішиться цього тижня”, - сказав Лавриненко.