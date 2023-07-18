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Лавриненко: Сподіваюся, що питання з переходом бразильців у Верес вирішиться цього тижня

На перегляді в клубі УПЛ два легіонери
Сьогодні 10:40 237 0
Лавриненко: Сподіваюся, що питання з переходом бразильців у Верес вирішиться цього тижня
#Верес, #Сергій Лавриненко

Джерело - sport.ua.

Найближчим часом рівненський Верес підпише двох легіонерів із Бразилії.

Про це сказав головний тренер команди Сергій Лавриненко.

“Вирішили відмовитися від послуг Олега Синиці, який був у нас на перегляді. Кілька днів тому приїхав з Буковини Василь Гакман. У нас є домовленість з керівництвом чернівецького клубу, що по ньому визначимося після спарингу з Кривбасом, який відбудеться в Ужгороді 19 липня.

Що ж до бразильських легіонерів, то обидва грали з Карпатами, одному навіть вдалося зрівняти рахунок. Сподіваюся, що питання з їхнім переходом вирішиться цього тижня”, - сказав Лавриненко.

Влітку Верес підписав воротаря Євгена Паста, захисника Євгена Шевченка, півзахисників Олександра Кучеренка та Андрія Кухарука, нападника Максима Марусича. Футболісти уклали угоди терміном на один сезон.

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