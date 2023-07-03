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Верес підписав Паста та Шевченка

Верес підсилився двома гравцями
Вчора 23:25 225 0
Верес підписав Паста та Шевченка
#Верес, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ, #Андрій Ярмоленко

Джерело - nkveres.com.

Верес підписав воротаря Євгена Паста та захисника Євгена Шевченка.

Про це повідомляє пресслужба рівненського клубу.

Контракти з гравцями розраховані на рік.

Попереднім клубом Паста був Чорноморець, який він залишив наприкінці червня. Минулого сезону 35-річний воротар зіграв у 9 матчах за Моряків, пропустивши 11 м’ячів.

Шевченко у сезоні 2022/23 грав за Епіцентр. На рахунку 27-річного захисника 22 матчі у Першій лізі, один гол та чотири асисти. Також Євген відомий виступами за Оболонь, ВПК-Агро та Полісся.

Раніше Верес оголосив про перехід трьох колишніх гравців Інгульця.

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