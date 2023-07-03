Верес підписав Паста та Шевченка

Верес підсилився двома гравцями

Верес підписав воротаря Євгена Паста та захисника Євгена Шевченка.

Про це повідомляє пресслужба рівненського клубу.

Контракти з гравцями розраховані на рік.

Попереднім клубом Паста був Чорноморець, який він залишив наприкінці червня. Минулого сезону 35-річний воротар зіграв у 9 матчах за Моряків, пропустивши 11 м’ячів.

Шевченко у сезоні 2022/23 грав за Епіцентр. На рахунку 27-річного захисника 22 матчі у Першій лізі, один гол та чотири асисти. Також Євген відомий виступами за Оболонь, ВПК-Агро та Полісся.

Раніше Верес оголосив про перехід трьох колишніх гравців Інгульця.