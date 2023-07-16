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Ливакович переходить до турецького гранду

Умови контракту вже погоджено
Сьогодні 19:40 248 0
Ливакович переходить до турецького гранду
#Фенербахче, #Доминик Ливакович

Джерело - Чемпіон.

Воротар збірної Хорватії та загребського Динамо Домінік Ливакович переходить до турецького Фенербахче. 

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

"Ливакович перейшов у Фенербахче. Сума угоди склала 9 мільйонів євро. Особисті умови воротаря також узгоджені, найближчим часом про трансфер буде оголошено офіційно", - написав Романо.

Нагадаємо 28-річний Ливакович допоміг Хорватії вийти до півфіналу чемпіонату світу-2022 у Катарі, при цьому провів усю свою професійну кар'єру в Динамо Загреб.

Раніше Динамо засудило поїздку Фенербахче до росії.

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