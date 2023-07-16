Ливакович переходить до турецького гранду

Умови контракту вже погоджено

Джерело - Чемпіон.

Воротар збірної Хорватії та загребського Динамо Домінік Ливакович переходить до турецького Фенербахче.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

"Ливакович перейшов у Фенербахче. Сума угоди склала 9 мільйонів євро. Особисті умови воротаря також узгоджені, найближчим часом про трансфер буде оголошено офіційно", - написав Романо.

Нагадаємо 28-річний Ливакович допоміг Хорватії вийти до півфіналу чемпіонату світу-2022 у Катарі, при цьому провів усю свою професійну кар'єру в Динамо Загреб.

Dominik Livaković to Fenerbahçe, here we go! Deal sealed between clubs with Dinamo Zagreb for €9m 🟡🔵🇭🇷



Personal terms agreed, just waiting to exchange documents then deal done.



🆕🛩️ Becão arrives today in Istanbul to sign the contract while Dušan Tadic is already there. pic.twitter.com/kKH5Bh8K2O — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 16, 2023

Раніше Динамо засудило поїздку Фенербахче до росії.