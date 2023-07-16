Ливакович переходить до турецького гранду

Джерело - Чемпіон.
Воротар збірної Хорватії та загребського Динамо Домінік Ливакович переходить до турецького Фенербахче.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
"Ливакович перейшов у Фенербахче. Сума угоди склала 9 мільйонів євро. Особисті умови воротаря також узгоджені, найближчим часом про трансфер буде оголошено офіційно", - написав Романо.
Нагадаємо 28-річний Ливакович допоміг Хорватії вийти до півфіналу чемпіонату світу-2022 у Катарі, при цьому провів усю свою професійну кар'єру в Динамо Загреб.
Dominik Livaković to Fenerbahçe, here we go! Deal sealed between clubs with Dinamo Zagreb for €9m 🟡🔵🇭🇷— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 16, 2023
Personal terms agreed, just waiting to exchange documents then deal done.
🆕🛩️ Becão arrives today in Istanbul to sign the contract while Dušan Tadic is already there. pic.twitter.com/kKH5Bh8K2O
Раніше Динамо засудило поїздку Фенербахче до росії.