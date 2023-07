Лейпциг має намір орендувати Сімонса, якого викупив ПСЖ

Півзахисник ПСВ Хаві Сімонс, який найближчим часом стане гравцем ПСЖ, може одразу відправитися в оренду.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

20-річний нідерландець привертає увагу багатьох клубів, але фаворитом є Лейпциг.

Оренда Сімонса можлива тільки у випадку, якщо влітку ПСЖ не покинуть Кіліан Мбаппе або Неймар.

Якщо хтось з цим двох гравців покине клуб, то нідерландець наступний сезон проведе у складі парижан.

