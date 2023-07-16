ПСЖ викупить у ПСВ свого ексгравця Сімонса

20-річний нідерландець підписав контракт з ПСЖ

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник ПСВ Хаві Сімонс покинув тренувальний збір команди.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

20-річний нідерландець підписав контракт з ПСЖ, який активував клаусулу гравця у розмірі 6 мільйонів євро.

🚨 BREAKING: Xavi Simons has left PSV camp to sign with Paris Saint-Germain!



PSG triggered €6m buy back clause, as revealed days ago.



Understand there are 2 ways now ⤵️



◉ If Mbappé or Neymar leave, Xavi will stay at PSG.



◉ If both stay, Xavi will join another club on LOAN. pic.twitter.com/W8aQNg3PpY — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 16, 2023

Нагадаємо, ПСЖ— єдиний претендент на Влаховича.

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