ПСЖ викупить у ПСВ свого ексгравця Сімонса

Півзахисник ПСВ Хаві Сімонс покинув тренувальний збір команди.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

20-річний нідерландець підписав контракт з ПСЖ, який активував клаусулу гравця у розмірі 6 мільйонів євро.

🚨 BREAKING: Xavi Simons has left PSV camp to sign with Paris Saint-Germain!



PSG triggered €6m buy back clause, as revealed days ago.



Understand there are 2 ways now ⤵️



◉ If Mbappé or Neymar leave, Xavi will stay at PSG.



◉ If both stay, Xavi will join another club on LOAN. pic.twitter.com/W8aQNg3PpY