ПСЖ викупить у ПСВ свого ексгравця Сімонса

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник ПСВ Хаві Сімонс покинув тренувальний збір команди.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
20-річний нідерландець підписав контракт з ПСЖ, який активував клаусулу гравця у розмірі 6 мільйонів євро.
🚨 BREAKING: Xavi Simons has left PSV camp to sign with Paris Saint-Germain!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 16, 2023
PSG triggered €6m buy back clause, as revealed days ago.
Understand there are 2 ways now ⤵️
◉ If Mbappé or Neymar leave, Xavi will stay at PSG.
◉ If both stay, Xavi will join another club on LOAN. pic.twitter.com/W8aQNg3PpY
Нагадаємо, ПСЖ— єдиний претендент на Влаховича.
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