Головне
Постол достроково програв Родрігесу в 7 раунді
Сьогодні 08:17 607
Алькарас - Джокович: прогноз букмекерів на фінал Вімблдона-2023
Сьогодні 09:58 2237
Чемпіонат світу з водних видів спорту (стрибки у воду): розклад та результати змагань
Сьогодні 06:46 3383
Петрук та Дорощук здобули срібло на молодіжному чемпіонаті Європи
Вчора 21:03 482
Дівчина дня: Софія Причина – 25-річна українська арбітриня, яка скоро працюватиме на матчах УПЛ
Вчора 20:43 3392
Фельфнер виграв молодіжний чемпіонат Європи з метання спису
Вчора 18:22 754
Гравці Monte отримали дозвіл на виїзд з України для участі на міжнародному турнірі
Вчора 17:55 460
Вондроушова - чемпіонка Вімблдона-2023
Вчора 17:38 2499
Арсенал оголосив про підписання Райса
Вчора 16:46 605
Жирона спробує підписати Довбика
Вчора 15:10 576
Прямі трансляції

ПСЖ викупить у ПСВ свого ексгравця Сімонса

20-річний нідерландець підписав контракт з ПСЖ
Сьогодні 11:21 172 0
ПСЖ викупить у ПСВ свого ексгравця Сімонса
Фото: Getty Images
#ПСВ, #ПСЖ, #Сімонс

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник ПСВ Хаві Сімонс покинув тренувальний збір команди.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

20-річний нідерландець підписав контракт з ПСЖ, який активував клаусулу гравця у розмірі 6 мільйонів євро.

Нагадаємо, ПСЖ єдиний претендент на Влаховича.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги 5718
Дівчина дня: Софія Причина – 25-річна українська арбітриня, яка скоро працюватиме на матчах УПЛ Дівчина дня: Софія Причина – 25-річна українська арбітриня, яка скоро працюватиме на матчах УПЛ 3392
Вондроушова - чемпіонка Вімблдона-2023 Вондроушова - чемпіонка Вімблдона-2023 2499
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги 7029
Чемпіонат світу з водних видів спорту (стрибки у воду): розклад та результати змагань Чемпіонат світу з водних видів спорту (стрибки у воду): розклад та результати змагань 3383
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ 12572
Рекомендуємо
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 34646 4
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 21841 1
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 59452
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 19961
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 10452 2
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 45359