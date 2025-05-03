Сент-Луїс перевів серію з Вінніпегом у сьомий матч

Сент-Луїс обіграв Вінніпег у шостому матчі серії першого раунду Кубку Стенлі.

Поєдинок завершився з рахунком 5:2.

Блюзмени переломили хід зустрічі у другому періоді, коли закинули чотири шайби у ворота суперників.

Рахунок у серії став рівним - 3:3. Вирішальний сьомий матч відбудеться у Вінніпегу 5 травня.

Хокей – НХЛ-2024/25

Кубок Стенлі, 3 травня

Сент-Луїс - Вінніпег 5:2 (1:0, 4:1, 0:1)

Шайби: 1:0 - 6:05 Броберг, 1:1 - 25:43 Перфетті (більшість), 2:1 - 31:34 Вокер, 3:1 - 32:27 Шенн, 4:1 - 33:40 Фаулер, 36:57 Торопченко, 5:2 - 58:54 Нідеррайтер

Нагадаємо, напередодні Едмонтон вибив Лос-Анджелес, а Даллас і Колорадо зіграють сьомий матч.