Сент-Луїс перевів серію з Вінніпегом у сьомий матч
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Сент-Луїс обіграв Вінніпег у шостому матчі серії першого раунду Кубку Стенлі.
Поєдинок завершився з рахунком 5:2.
Блюзмени переломили хід зустрічі у другому періоді, коли закинули чотири шайби у ворота суперників.
Рахунок у серії став рівним - 3:3. Вирішальний сьомий матч відбудеться у Вінніпегу 5 травня.
Хокей – НХЛ-2024/25
Кубок Стенлі, 3 травня
Сент-Луїс - Вінніпег 5:2 (1:0, 4:1, 0:1)
Шайби: 1:0 - 6:05 Броберг, 1:1 - 25:43 Перфетті (більшість), 2:1 - 31:34 Вокер, 3:1 - 32:27 Шенн, 4:1 - 33:40 Фаулер, 36:57 Торопченко, 5:2 - 58:54 Нідеррайтер
Нагадаємо, напередодні Едмонтон вибив Лос-Анджелес, а Даллас і Колорадо зіграють сьомий матч.