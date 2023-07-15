ПСЖ — єдиний претендент на Влаховича

Душан Влахович може змінити клуб

Джерело - Чемпіон.

Парі Сен-Жермен претендує на форварда Ювентуса Душана Влаховича.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Парижани єдиний серйозний гравець у перегонах за сербським нападником. Футболіста немає в списку лондонського Челсі, не дивлячись на інформацію в ЗМІ.

За минулий сезон Душан забив 14 голів та віддав чотири гольові передачі в 42 матчах.

Нагадаємо, Ювентус готовий обміняти Влаховича на Лукаку.

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