Хейні закрив поразку від Гарсії у нудному поєдинку з Раміресом

Чемпіон у відпустці за версією WBC у першій напівсередній вазі Девін Хейні (31-0, 15 КО) переміг ексчемпіона Хосе Раміреса (29-2, 18 КО) на вечорі боксу у Нью-Йорку.

Хейні був обережним на початку бою, лише у другому раунді він почав викидати джеби. Проте Рамірес не зміг скористатися пасивністю Девіна.

Хосе намагався включитися у чемпіонських раундах, проте цього було недостатньо, щоб переломити хід зустрічі.

У підсумку поєдинок пройшов повну дистанцію та завершився одноголосною перемогою Хейні за рішенням суддів: 118-110, 119-109, 119-109.

В останньому поєдинку Хейні програв Раяну Гарсії у яскравому поєдинку з трьома нокдаунами. Втім, пояс WBC не перейшов до переможця, оскільки перед боєм Раян не вклався в ліміт ваги, а згодом у нього виявили заборонені речовини. У підсумку Гарсію на рік відсторонили від боксу.

Нагадаємо, апсетом року завершився бій Гарсії проти Роланда Ромеро.