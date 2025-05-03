Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Хейні закрив поразку від Гарсії у нудному поєдинку з Раміресом

Олександр Булава — 3 травня 2025, 08:14
Хейні закрив поразку від Гарсії у нудному поєдинку з Раміресом
Девін Хейні
Getty Images

Чемпіон у відпустці за версією WBC у першій напівсередній вазі Девін Хейні (31-0, 15 КО) переміг ексчемпіона Хосе Раміреса (29-2, 18 КО) на вечорі боксу у Нью-Йорку.

Хейні був обережним на початку бою, лише у другому раунді він почав викидати джеби. Проте Рамірес не зміг скористатися пасивністю Девіна.

Хосе намагався включитися у чемпіонських раундах, проте цього було недостатньо, щоб переломити хід зустрічі.

У підсумку поєдинок пройшов повну дистанцію та завершився одноголосною перемогою Хейні за рішенням суддів: 118-110, 119-109, 119-109.

В останньому поєдинку Хейні програв Раяну Гарсії у яскравому поєдинку з трьома нокдаунами. Втім, пояс WBC не перейшов до переможця, оскільки перед боєм Раян не вклався в ліміт ваги, а згодом у нього виявили заборонені речовини. У підсумку Гарсію на рік відсторонили від боксу.

Читайте також :
Відео Альварес – Скалл, повернення Баколе, реванш Мунгуї: анонс великого вечора боксу в Ер-Ріяді

Нагадаємо, апсетом року завершився бій Гарсії проти Роланда Ромеро.

Девін Хейні Хосе Рамірес

Девін Хейні

Атлетична комісія штату Нью-Йорк зняла дискваліфікацію з Гарсії
Я зробив це заради Туркі: Гарсія – про реванш з Хейні
Усик зберіг лідерство в рейтингу P4P від The Ring, Девіс залишив топ-10
Кривдник Ломаченка відреагував на витівку Джервонти під час бою з Роучем
Кривдник Ломаченка анонсував зміну вагової категорії

Останні новини