Динамо зіграє з Інгульцем, Шахтар поїде в гості до Чорноморця у 27 турі УПЛ

У суботу, 3 травня, відбудуться чергові матчі в межах 27 туру чемпіонату України з футболу.

Відкриватиме ігровий день протистояння Чорноморця та Шахтаря в Одесі. "Гірники" продовжують боротьбу за друге місце у турнірній таблиці, хоча й відстають від Олександрії на шість очок за чотири тури до завершення кампанії. "Моряки" замикають турнірну таблицю та п'ять очок поступаються Лівому берегу, який розмістився на 14 місце, що дає право на перехідні матчі.

Вдень київське Динамо поїде в гості до Інгульця. Клуби також вирішують абсолютно різні завдання – столичний колектив крокує до чергового чемпіонства, а підопічні Кобіна намагаються залишитись в елітному дивізіоні.

У вечірній ігровий слот на українських вболівальників очікує двобій середняків – Верес у Рівному прийматиме Оболонь. "Пивовари" знаходяться у небезпечній зоні, тому потребують лише перемоги, а Верес майже остаточно випав з боротьби за єврокубки – 8 очок відставання від 4 місця за чотири тури до завершення чемпіонату.

Розклад матчів 27 туру УПЛ на 3 травня:

13:00 Чорноморець – Шахтар

15:30 Інгулець – Динамо

18:00 Верес – Оболонь

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Усі матчі можна подивитись на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Напередодні завершились два стартові матчі 27 туру, в яких Карпати у меншості здолали Лівий берег, а Кривбас не зміг переграти Рух.