Президент Баварії: Кейн чітко дав зрозуміти, що його рішення прийнято

Форвард Тоттенгема Гаррі Кейн прийняв рішення перейти до Баварії.

Про це розповів почесний президент мюнхенців Улі Геннес.

#Hoeness: „Was uns bei Kane sehr gefällt, ist, dass seine Berater, also sein Vater und sein Bruder, sehr angenehm sind. Sie haben bis jetzt immer ganz klar zu dem gestanden, was sie zugesagt haben. Und wenn das so bleibt, dann ist das okay.“ #FCBayern