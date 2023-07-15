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Президент Баварії: Кейн чітко дав зрозуміти, що його рішення прийнято

Улі Геннес розповів про перехід Гаррі Кейна
Вчора 23:37 224 0
Президент Баварії: Кейн чітко дав зрозуміти, що його рішення прийнято
#Баварія, #Тоттенгем, #Гаррі Кейн

Джерело - Чемпіон.

Форвард Тоттенгема Гаррі Кейн прийняв рішення перейти до Баварії.

Про це розповів почесний президент мюнхенців Улі Геннес.

"Він чітко дав зрозуміти, що його рішення прийнято. І якщо так і залишиться, ми його підпишемо. Леві розумний. Спочатку ми повинні змусити його назвати ціну. Він грає на час, великий професіонал. Я його дуже ціную. Але з іншого боку немає людей, які займаються цим відучора. Він хоче грати на міжнародному рівні.

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Тоттенгема не буде в єврокубках в наступному сезоні - на відміну від нашого клубу. Тепер у нього є ще одна можливість приїхати в топклуб Європи. Що нам дуже подобається в Кейні, так це те, що його радники, якими є його батько та брат, дуже приємні. До цього часу вони завжди виконували те, що обіцяли. І якщо так і залишиться, то нічого страшного не відбудеться", - заявив Генесс.

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