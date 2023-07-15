Президент Баварії: Кейн чітко дав зрозуміти, що його рішення прийнято

Форвард Тоттенгема Гаррі Кейн прийняв рішення перейти до Баварії.

Про це розповів почесний президент мюнхенців Улі Геннес.

"Він чітко дав зрозуміти, що його рішення прийнято. І якщо так і залишиться, ми його підпишемо. Леві розумний. Спочатку ми повинні змусити його назвати ціну. Він грає на час, великий професіонал. Я його дуже ціную. Але з іншого боку немає людей, які займаються цим відучора. Він хоче грати на міжнародному рівні.

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Тоттенгема не буде в єврокубках в наступному сезоні - на відміну від нашого клубу. Тепер у нього є ще одна можливість приїхати в топклуб Європи. Що нам дуже подобається в Кейні, так це те, що його радники, якими є його батько та брат, дуже приємні. До цього часу вони завжди виконували те, що обіцяли. І якщо так і залишиться, то нічого страшного не відбудеться", - заявив Генесс.