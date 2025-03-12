Британський боксер кинув виклик потенційному супернику Усика

Британський боксер надважкої ваги Лоуренс Околі (20-1, 15 КО) хотів би вийти на ринг проти Агіта Кабаєла (26-0, 18 КО).

Про це він сказав у коментарі для Ringmagazine.

"Кабаєл – це саме той, кого я шукаю, я слідкую за ним вже кілька років. Він переміг Санчеса, Махмудова і Чжана, треба віддати йому належне. Він робить свою справу, він тимчасовий чемпіон, він непереможний і в хорошій формі. Якщо я хочу стати чемпіоном світу, то саме такого суперника мені потрібно перемогти, щоб потрапити туди. Я займаю перше місце в рейтингу (WBC), він – тимчасовий чемпіон, Олександр Усик буде робити свою справу, чи це буде бій з Дюбуа, у нього свій шлях. Ми з Кабаєлем будемо потребувати боїв після того, як я переможу Річарда, тож я впевнений, що цей бій відбудеться, і переможець наблизиться до титулу чемпіона світу серед надважковаговиків", – сказав Околі.

Оскільки Кабаєл є тимчасовим чемпіоном WBC, то може розраховувати на бій проти Олександра Усика (23-0, 14 КО), але організація заявляла, що не буде змушувати проводити українця обов'язковий захист.

Нагадаємо, колишній менеджер Володимира Кличка (64-5, 54 КО) Бернд Бенте вважає, що потенційний бій українця проти Агіта Кабаєла (26-0, 18 КО) стане мегаподією для Німеччини