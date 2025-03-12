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Наша удача зникла: Слот – про виліт від ПСЖ

Руслан Травкін — 12 березня 2025, 02:33
Наша удача зникла: Слот – про виліт від ПСЖ
Арне Слот
FC Liverpool

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот висловився про виліт своїх підопічних від ПСЖ у матчі 1/8 фіналу ЛЧ. Він визнав, що його команда провела чудову гру, але удача залишила колектив.

Його слова цитує пресслужба УЄФА.

"Це був найкращий футбольний матч, у якому я колись брав участь. Прекрасна гра, особливо якщо порівнювати з тим, що була минулого тижня. Ми створювали моменти та раптом пропустили. Після минулого тижня наша удача вичерпалася.

Було відчуття, що ми заслуговували на більше, ніж 0:1. Ми провели ідеальний матч, крім того, що не забили. Це як ПСЖ минулого тижня провів ідеальний матч.

У додатковий час суперник, можливо, грав трохи краще. Все звелося до пенальті, а ми, нідерландці, знаємо як програвати серії. Нині всі розчаровані. Але я знаю цих гравців, вони стійкі" – сказав головний тренер мерсисайдців.

Нагадаємо, що ПСЖ вибив Ліверпуль у серії пенальті. Основний час закінчився з рахунком 1:0 на користь парижан.

З усіма результатами 1/8 фіналу за 11 березня можна ознайомитися ТУТ.

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