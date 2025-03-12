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Учасниця восьми Олімпійських ігор завершила кар'єру в 53-річному віці

Руслан Травкін — 12 березня 2025, 03:16
Учасниця восьми Олімпійських ігор завершила кар'єру в 53-річному віці
Клаудія Пехштайн
Getty images

Німецька ковзанярка Клаудія Пехштайн завершила спортивну кар'єру у віці 53 років.

Про це повідомляє Sport.de.

Спортсменка оголосила про своє рішення на прессконференції.

"Зараз досить. Я завжди говорила, що коли все закінчиться, я зупинюся. Тому я можу тепер повісити ковзани на цвях і зупинитися", – сказала Клаудія.

Вона також додала, що надалі буде працювати консультантом та тренером.

У 1991 році Клаудія Пехштайн брала участь у своїй першій гонці Кубка світу. Це був початок унікальної кар'єри. У 1995 році вона відсвяткувала свою першу із 34 перемог у серії, а у 2017 році – останню.

Вона єдина жінка, яка брала участь у восьми зимових Олімпійських іграх починаючи з 1992 року, вигравши дев'ять медалей, у тому числі п'ять золотих. Крім того, на її рахунку шість титулів чемпіона світу та шість світових рекордів.

На своїх останніх Олімпійських іграх у Пекіні у 2022 році, незадовго до свого 50-річчя, вона фінішувала дев’ятою в мас-старті.

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