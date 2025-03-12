Черкаські Мавпи проти Дніпра, Кривбас зіграє із Запоріжжям у матчі Суперліги

Сьогодні, 12 березня, у межах регулярного чемпіонату Суперліги України відбудеться два поєдинки.

Відкриє ігровий день протистояння Кривбаса та Запоріжжя. Старт – 15:00.

В іншому матчі Черкаські Мавпи спробують зупинити Дніпро. Чинний чемпіон має серію з 24 перемог поспіль від початку сезону.

Баскетбол – Суперліга-2024/25

12 березня, регулярний чемпіонат

15:00 Кривбас – Запоріжжя

18:00 Черкаські Мавпи – Дніпро

Нагадаємо, "бабл" проходить в Черкасах. Вчора господарі програли Запоріжжю, а Дніпро переграв Кривбас.