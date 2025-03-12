Чемпіон Супербоулу прийняв запрошення Трампа відвідати Білий дім

Переможець Супербоулу LIX Філадельфія Іглз погодився відвідати Білий дім.

Про це повідомив CNN.

Прессекретар Білого дому Керолайн Лівітт повідомила, що візит відбудеться 28 квітня.

"Я можу підтвердити, що Філадельфія Іглз буде тут, у Білому домі, щоб відсвяткувати свою перемогу в Супербоулі. Я знаю, що було багато фейкових новин про запрошення. Говорили, що воно було надіслано чи не було надіслано. Ми хочемо дати конкретику: ми надіслали запрошення, вони з ентузіазмом прийняли, і ви побачите команду тут 28 квітня", – сказала Лівітт.

Минулого місяця Іглз перемогли Канзас-Сіті Чіфс, завоювавши другий Супербоул в історії франшизи. Зазначимо, що Трамп відвідав гру – він став першим чинним президентом країни, який був присутній під час головного матчу сезону Національної футбольної ліги.

Коли команда виграла свій перший Кубок Вінса Ломбарді в 2018 році, "орли" вирішили не святкувати перемогу з президентом Дональдом Трампом, який на той час був на своїй посаді в перший термін.

Це рішення обурило Дональда Трампа. У соцмережах він повідомив, що вирішив відмінити запрошення команді на зустріч із президентом.

Нагадаємо, MVP регулярного чемпіонату НФЛ Джош Аллен погодив новий контракт із Баффало Біллс.