Ноєр може повернутися до тренувань з командою в серпні

Голкіпер Баварії Мануель Ноєр зможе відновитися від травми у серпні.

Про це розповів головний тренер мюнхенців Томас Тухель.

Thomas Tuchel: "Matthijs is still doing individual training. He will start team training right after the training camp and go to Asia. Manuel Neuer will still train individually. The plan is that he won't travel to Asia, but will then be partially integrated with the team" pic.twitter.com/0WuWQwe7TH