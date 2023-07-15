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Ноєр може повернутися до тренувань з командою в серпні

Німецький тренер продовжує відновлюватися від травми
Сьогодні 19:36 199 0
Ноєр може повернутися до тренувань з командою в серпні
Фото: Getty Images
#Баварія, #Мануель Ноєр, #Томас Тухель

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер Баварії Мануель Ноєр зможе відновитися від травми у серпні.

Про це розповів головний тренер мюнхенців Томас Тухель.

"Мануель, як і раніше, тренується індивідуально. Він буде чергувати фітнес і воротарську підготовку. Планується, що Ноєр не поїде з нами в Азію і частково повернеться до тренувань команди після нашого повернення. Мануелю потрібен час, і ми йому його надамо.

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Він, як ніхто інший, хоче впоратися із ситуацією. Завдання зіграти в Суперкубку і першому матчі Бундесліги, напевно, занадто амбітне. Ми сподіваємося, що він зможе частково приєднатися до нас у серпні", - сказав Тухель.

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