Ноєр може повернутися до тренувань з командою в серпні

Джерело - Чемпіон.
Голкіпер Баварії Мануель Ноєр зможе відновитися від травми у серпні.
Про це розповів головний тренер мюнхенців Томас Тухель.
"Мануель, як і раніше, тренується індивідуально. Він буде чергувати фітнес і воротарську підготовку. Планується, що Ноєр не поїде з нами в Азію і частково повернеться до тренувань команди після нашого повернення. Мануелю потрібен час, і ми йому його надамо.
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Він, як ніхто інший, хоче впоратися із ситуацією. Завдання зіграти в Суперкубку і першому матчі Бундесліги, напевно, занадто амбітне. Ми сподіваємося, що він зможе частково приєднатися до нас у серпні", - сказав Тухель.
Thomas Tuchel: "Matthijs is still doing individual training. He will start team training right after the training camp and go to Asia. Manuel Neuer will still train individually. The plan is that he won't travel to Asia, but will then be partially integrated with the team" pic.twitter.com/0WuWQwe7TH— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) July 15, 2023
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