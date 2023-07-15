Ноєр може повернутися до тренувань з командою в серпні

Голкіпер Баварії Мануель Ноєр зможе відновитися від травми у серпні.

Про це розповів головний тренер мюнхенців Томас Тухель.

"Мануель, як і раніше, тренується індивідуально. Він буде чергувати фітнес і воротарську підготовку. Планується, що Ноєр не поїде з нами в Азію і частково повернеться до тренувань команди після нашого повернення. Мануелю потрібен час, і ми йому його надамо.