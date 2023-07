Ремзі підписав контракт з Кардіффом

Кардіфф підписав валлійського півзахисника Аарона Ремзі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт між сторонами підписаний на два сезони - до червня 2025 року.

We are absolutely delighted to welcome Aaron Ramsey back to #CardiffCity Football Club! 🏡



The @Cymru captain has signed a two-year deal in the Welsh capital. ✍️@aaronramsey is a #Bluebird! 💙#CityAsOne