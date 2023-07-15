Ремзі підписав контракт з Кардіффом

Джерело - Чемпіон.
Кардіфф підписав валлійського півзахисника Аарона Ремзі.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Контракт між сторонами підписаний на два сезони - до червня 2025 року.
We are absolutely delighted to welcome Aaron Ramsey back to #CardiffCity Football Club! 🏡— Cardiff City FC (@CardiffCityFC) July 15, 2023
The @Cymru captain has signed a two-year deal in the Welsh capital. ✍️@aaronramsey is a #Bluebird! 💙#CityAsOne
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