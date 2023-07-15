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Ремзі підписав контракт з Кардіффом

Контракт між сторонами підписаний на два сезони
Вчора 23:19 202 0
Ремзі підписав контракт з Кардіффом
#Кардіфф Сіті, #Аарон Ремзі

Джерело - Чемпіон.

Кардіфф підписав валлійського півзахисника Аарона Ремзі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт між сторонами підписаний на два сезони - до червня 2025 року.

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