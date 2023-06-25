Федерер зіграв з принцесою Вельською на кортах Вімблдона

Джерело - Чемпіон.
20-разовий чемпіон турнірів Grand Slam та принцеса Уельська Кейт Міддлтон зіграли на кортах Вімблдона.
Про це повідомляє пресслужба Wimbledon.
Тенісист і принцеса зустрілися в межах зйомок фільму, який розповідає про роботу болбоїв і болгьорл на трав'яному мейджорі.
Вони зіграли на корті №3, де 20 років тому Федерер вперше почав шлях до перемоги на Вімблдоні.
Раніше Федерер не визнав Джоковича найкращим в історії.
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